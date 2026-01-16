Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 60 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – Minute 89

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim steckte einmal Gelb ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Schäffner den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider, Husung, Hildebrandt, Kern, Schulz (68. Lange), Olbricht, Worch (90. Reiber), Sonnenberg, Schäffner, Scholz (88. Halle)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, Kolomiiets, Moroz, Sambu Cabral (60. Ndour), Seniura, Jalo, May (60. Yaghobi), Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Sonco, Schmökel

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60