Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der BSV Halle-Ammendorf am Freitag 2:3 (2:3) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bitterfeld-Wolfener Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den BSV Halle-Ammendorf verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Sebastian Bark für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Illia Hlynianyi den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Minute 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb. Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 16 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Christian Kamalla nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kowalski den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf sicherte (38.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – BSV Halle-Ammendorf

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Schlegel, Bark (76. Krogmann), Böhme, Günther, Englich, Ehrhardt, Kirst (70. Potapenko), Weimann (70. Krüger), Hlynianyi, Hoffmann (70. Biriuk)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Schubert, Saul, Schmitz, Kowalski (76. Thurm), Pälchen (70. Schuster), Kunze, Winkler, Niesel, Klarner (61. Piontek)

Tore: 1:0 Sebastian Bark (4.), 2:0 Illia Hlynianyi (24.), 2:1 Steven Niesel (30.), 2:2 Max Matthias Kowalski (35.), 2:3 Max Matthias Kowalski (38.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Michael Schenke; Zuschauer: 102