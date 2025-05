Die Naumburger haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Bad Kösen souveräne neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:0 (7:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Mathias Werner für Naumburg traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Naumburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Denys Tsymokh der Torschütze (14.).

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Björn Leopold im gegnerischen Tor. Junior Moussa traf in Minute 20, Florian Uwe Sperber in Minute 29, Anton Frohn in Minute 34, Junior Moussa in Minute 41, Anton Frohn in Minute 43 und Junior Moussa in Minute 83. Spielstand 8:0 für den SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Werner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu festigen (85.). Der SC Naumburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SC Naumburg: Klieber – Mahi (22. Hartmann), Götze, Heinze, Werner, Tsymokh (22. Sperber), Ndeve (29. Frohn), Moussa, Schätz (29. Schmidt)

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Reichelt (14. Rohloff), Rosenberger, Mylius, Schäler, Proske, Apostel, Jauch (40. Trautmann), Mühlberg (79. Malak)

Tore: 1:0 Mathias Werner (5.), 2:0 Denys Tsymokh (14.), 3:0 Junior Moussa (20.), 4:0 Florian Uwe Sperber (29.), 5:0 Anton Frohn (34.), 6:0 Junior Moussa (41.), 7:0 Anton Frohn (43.), 8:0 Junior Moussa (83.), 9:0 Mathias Werner (85.); Schiedsrichter: Tim Ruhland (Naumburg); Zuschauer: 42