Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 130 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg freuen.

1. FC Bitterfeld-Wolfen gewinnt im Heimspiel mit 3:1 gegen SC Bernburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 130 Besucher des Jahnstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Bernburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Niklas Hadaschik traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Cedrik Staat den Ball ins Netz (17.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen und SC Bernburg – 1:1 in Minute 17

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (58.). Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Günther (79. Born), Böhme, Bauer, Galushyn (62. Elflein), Hadaschik (72. Gründling), Weimann, Ehrhardt, Hlynianyi, Hoffmann (72. Potapenko), Sumka

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (61. Schmidt), Lange, Streithoff, Staat, Lange, Becker (46. Bichtemann), Strobach (46. Fahland), Krüger, Chidera (61. Heitzmann), Schauer

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130