Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Niklas Hadaschik traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Cedrik Staat den Ball ins Netz (17.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 17

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Illia Hlynianyi den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (58.). Damit war der Erfolg der Bitterfeld-Wolfener entschieden. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Sumka, Hlynianyi, Hadaschik (72. Gründling), Bauer, Böhme, Hoffmann (72. Potapenko), Galushyn (62. Elflein), Weimann, Günther (79. Born)

SC Bernburg: Schneider – Chidera (61. Heitzmann), Hilmer (61. Schmidt), Strobach (46. Fahland), Lange, Lange, Streithoff, Becker (46. Bichtemann), Krüger, Staat, Schauer

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130