Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Remis sind der VfB 1906 Sangerhausen und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag vom Platz gegangen. 135 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion.

In Minute 17 schoss Bruno Weick das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

18 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus (16. Stöhr), Hennig (84. Scholz), Sonnenberg (90. Reiber), Worch, Hildebrandt, Olbricht, Weick, Kern (69. Schneider), Husung, Schäffner

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler, Steinbach (88. Kovkrak), Halilaj (63. Bimenyimana), Domitz, Weidemeier (46. Pide), Kauka, Gerstner (88. Fadjinou), Lange, Riemann, Valle Pousa (63. Gerwien)

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135