Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Spiel gegen die SV Fortuna Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der SV Fortuna Magdeburg mit einem Unentschieden.

Bruno Weick traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen und SV Fortuna Magdeburg – Minute 63

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (63.). Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus (16. Stöhr), Olbricht, Hennig (84. Scholz), Schäffner, Husung, Sonnenberg (90. Reiber), Hildebrandt, Kern (69. Schneider), Weick, Worch

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerstner (88. Fadjinou), Weidemeier (46. Pide), Domitz, Steinbach (88. Kovkrak), Schüler, Riemann, Valle Pousa (63. Gerwien), Kauka, Lange, Halilaj (63. Bimenyimana)

Tore: 1:0 Bruno Weick (17.), 1:1 Albert Halilaj (63.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Toni Pulst, Fabian Stegner; Zuschauer: 135