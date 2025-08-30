Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Blau-Weiß Dölau und der SSV Havelwinkel Warnau am Samstag vom Platz gegangen. 72 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Nach gerade einmal 18 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Kamil Hutyra das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau gegen SSV Havelwinkel Warnau – Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Jari Geyer wurde für Jonas Redmann eingesetzt und Theodor Luiz Rappsilber für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite räumten Finn Knuth für Yannick Bäther und Leon Winning für Keven Brömme den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Henrik Hensen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Grüneberg (46. Rappsilber), Haensch, Burghardt (70. H. Hensen), Kreideweiß, Prinzler, Giese, Köhler, A. Hensen, Redmann (46. Geyer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Winning (80. Brömme), Hutyra (90. Rüdiger), Schulz, Hilgenfeld (86. Kniestedt), Knuth (46. Bäther), Heinrich, Bradburn, Neumann, Büchner, Cembala

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72