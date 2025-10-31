Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Thale/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SV 1890 Westerhausen und der SG Rot-Weiß Thalheim mit einem Remis.

Nach 21 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

41. Minute SV 1890 Westerhausen gleichauf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Joao Victor Gomes Paranagua (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erreichen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Masaka, Dantas Caldas, Pavlish (64. Z. Weickert), Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Masur (46. Kale), H. Lehmann, M. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Stridde

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kolomiiets, Kuras, Zawada (86. May), Seniura (67. Schinkel), Ndour, Sonco, Prielipp, Bakkush, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Lytvyn

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107