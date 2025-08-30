Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Unentschieden.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Kamil Hutyra für Havelwinkel Warnau traf und in Minute 18 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau – Minute 90+5

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Jari Geyer ersetzte Jonas Redmann und Theodor Luiz Rappsilber kam rein für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite sprangen Yannick Bäther für Finn Knuth und Keven Brömme für Leon Winning ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Henrik Hensen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Haensch, Burghardt (70. H. Hensen), Grüneberg (46. Rappsilber), Giese, Köhler, Prinzler, Groß, A. Hensen, Kreideweiß, Redmann (46. Geyer)

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Cembala, Knuth (46. Bäther), Schulz, Heinrich, Hilgenfeld (86. Kniestedt), Winning (80. Brömme), Bradburn, Hutyra (90. Rüdiger), Büchner

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72