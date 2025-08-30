Am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Blau-Weiß Dölau gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Kamil Hutyra (SSV Havelwinkel Warnau) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Jari Geyer wurde für Jonas Redmann eingesetzt und Theodor Luiz Rappsilber für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite verließen Finn Knuth für Yannick Bäther und Leon Winning für Keven Brömme den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Henrik Hensen den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Burghardt (70. H. Hensen), Giese, Haensch, A. Hensen, Kreideweiß, Redmann (46. Geyer), Köhler, Prinzler, Grüneberg (46. Rappsilber), Groß

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Neumann, Büchner, Hutyra (90. Rüdiger), Schulz, Winning (80. Brömme), Cembala, Heinrich, Knuth (46. Bäther), Hilgenfeld (86. Kniestedt)

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72