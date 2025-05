Vor 120 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Hannemann mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Niklas Schimpf (Salzatal) eine Gelbe Karte an die Gäste (44.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Andrii Zozulia (SSC Weißenfels) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 33

Minute 73: SV Fortuna Magdeburg 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Carlo Purrucker den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (73.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Die Gegner vom SSC Weißenfels beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSC Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (72. Maarouf), Steinbach, Domitz, Lange, Riemann, Gnaka (79. Kovkrak), Pide, Halilaj (82. Kemter), Weidemeier (61. Valle Pousa), Kauka (61. Rudolph)

SSC Weißenfels: Magul – Löser, Purrucker (75. Trotte), Puphal, Zwarg (89. Ducke), Hafkesbrink, Schneider (87. Krobitzsch), Zerbe, Zozulia (90. Barthmuß), Kopp, Schumann

Tore: 0:1 Andrii Zozulia (56.), 0:2 Carlo Purrucker (73.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Sven Wunderlich; Zuschauer: 120