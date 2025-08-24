Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen den Magdeburger SV Börde – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 29 Besuchern geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Saleem Shero Khalid (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paolo-Moris Heute den Ball ins Netz (45.).

VfL Halle 96 I (U19) liegt in Minute 45 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 51: Halle traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Thomas Unthan ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Magdeburger durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Emil Schulze für Pepe Friedel und Malte Lennart Sievers für Niklas Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Magdeburger. In Minute 61 lenkte Emil Schulze den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – Magdeburger SV Börde

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz, Heute (67. Omoike), Khalid, Rayko, Bärwald (61. Witter), Roschig, Prokein, Unthan, Onyedeke, Meyer

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Neumann, Friedel (54. Schulze), Jahn, Dunkel, Bittmann (9. Begest), Jäger (70. Lima Sampa), Schuster, Richter (54. Sievers), Westermann (78. Wartner)

Tore: 1:0 Saleem Shero Khalid (31.), 2:0 Paolo-Moris Heute (45.), 3:0 Hannes Thomas Unthan (51.), 4:0 Emil Schulze (61.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Toni Pulst, Frank Gryga; Zuschauer: 29