Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die NSG SSC/RW Weißenfels.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Noah Gabriel Schoder für Sangerhausen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte zweimal Gelb ein (8.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ramon Bühling den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

In der 68. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (78.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – NSG SSC/RW Weißenfels

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Ruppe, Schoder (76. Al Bakri), Bühling, Buchhorn, Lange, Nicolai, Schremmer (65. Zarkua), Bärwolf, Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Heerdegen, Perrey, Saedan, May, Wagner, Sturm, Brendel (46. Magul), Almutaleb, Kuhles

Tore: 1:0 Noah Gabriel Schoder (2.), 2:0 Ramon Bühling (49.), 3:0 Damien Halle (78.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Frank Liedicke; Zuschauer: 40