Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 64 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Niklas Hännig für Magdeburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Bennet Heise den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr ausgleichen. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Starikovskiy (68. Böttcher), Telch (27. Nyarko), Kirchhoff, Lenze, Gerloff, Hännig (71. Rößner), Anwaar (59. Heise), Hilliger, Shaqiri (53. Fleck), Al-Chuaibi

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Uhte (75. Franzke), Pätzke (78. Segeth), Nitsche, Stagat (46. Schneider), Osterland, Seide, Trettenbach, Mittmeier, Groh

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64