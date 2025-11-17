Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren durfte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 64 Besuchern auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf durch.

Niklas Hännig (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Bereits drei Minuten darauf konnte Bennet Heise (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Gerloff, Telch (27. Nyarko), Lenze, Hännig (71. Rößner), Shaqiri (53. Fleck), Anwaar (59. Heise), Kirchhoff, Hilliger, Al-Chuaibi, Starikovskiy (68. Böttcher)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Stagat (46. Schneider), Nitsche, Wieczorek, Mittmeier, Osterland, Trettenbach, Uhte (75. Franzke), Seide, Pätzke (78. Segeth)

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64