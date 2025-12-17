Kantersieg für den SV Arminia Magdeburg: Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den FSV Barleben 1911 feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. 8:1 (3:1) in Magdeburg: Ganze acht Bälle hat das Team von Florian Hösel, der SV Arminia Magdeburg, am Mittwoch im Tor der Gegner aus Barleben untergebracht.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Louis Kranz (32.) erzielt wurde.

SV Arminia Magdeburg führt mit 2:0 – Minute 32

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Paul Rene Plexnies konnte in Minute 39 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 44 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Barleber zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Barleber. Spielstand 7:1 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Jakob Schoendube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:1 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – FSV Barleben 1911

SV Arminia Magdeburg: Sambill (46. Schünemann) – Kranz, Reka (69. Sheviakov), Barth, Assner, Jakob (69. Johnson), Scharfe, Schoendube, May, Plexnies (58. Gerlach), Hättasch

FSV Barleben 1911: Meyer – Müller, Günther, Resch, Eichholz, Leon, Fromme, Bertram, Teubner, Wosahlo, Hoffmann (58. Schröter)

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (25.), 2:0 Maximilian Louis Kranz (32.), 3:0 Paul Rene Plexnies (39.), 3:1 Niklas Eichholz (44.), 4:1 Timo Jakob (49.), 5:1 Paul Rene Plexnies (51.), 6:1 Benjamin Hättasch (60.), 7:1 David Assner (63.), 8:1 Jakob Schoendube (85.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 40