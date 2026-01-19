Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte in der 1. Minute der zweiten Halbzeit (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Minute 90+4 Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem Magdeburger SV Börde doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Leo Constantin Horn den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team erzielte (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Horn, Begest, Jahn, Krauel, Dunkel, Schulze (66. Richter), Schuster, Sievers (66. Neumann), Beneke (58. Westermann), Lima Sampa

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Amiti (46. Ziekau), Loock (76. Koshyk), Dimonenko (46. Bordizhenko), Braunschweig, Wolff, Lagemann, Lauck, Korbani, Völzke (85. Sawaneh)

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49