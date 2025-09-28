Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Haldensleber SC fuhr die VfB Germania Halberstadt A1 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 45 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt A1 und dem Haldensleber SC verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die VfB Germania Halberstadt A1 rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Schrader (74. Naujoks), Schürmann, Roßberg (53. Stemmler), Simon, Lancine (86. Leube), Knoche (62. Michl), Stender, Ucke, Behrens (74. Dobritz)

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Richter, Wilken, Boege, Riedner, Schnee, Hartmann, Klein (83. Petrochenko), Ahlfeld (84. Grmay), Neumann

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45