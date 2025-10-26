Am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der Turbine Halle ein 2:1 (1:0)-Triumph über die SG Union Sandersdorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nick Josef Waschkowitz für Halle traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Lennox Sikora den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Turbine Halle führt nach 55 Minuten 2:0

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern und den Sandersdorfern noch ein Tor zu verschaffen (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Heidelberger (85. Fox), Schneider (89. Alassaf Alasaad), Waschkowitz (80. Brandt), Nordhausen, Sultanaliev, Só, Ries, Hildebrandt (67. Saile), Sommer, Sikora (71. Zaeske)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mühlbauer (56. Mieshchanin), Mittmeier, Pätzke (46. Stagat), Födisch, Mackowiak (75. Franzke), Uhte, Groh, Seide, Schneider, Nitsche (83. Bergmann)

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50