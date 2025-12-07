Für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Sangerhausen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Leo Constantin Horn für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Damien Halle (7.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Magdeburger SV Börde und VfB 1906 Sangerhausen – 1:1 in Minute 7

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa (74. Dunkel), Jäger, Krauel, Horn, Bittmann, Beneke, Schuster, Richter, Neumann, Sievers (68. Westermann)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange (74. Schoder), Buchhorn, Grenzebach, Schremmer (83. Zarkua), Bühling, Bärwolf, Schütz, Halle, Nicolai, Ruppe (61. Hering)

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23