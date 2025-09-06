Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Neo Justin Schürmann (VfB Germania Halberstadt) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Maurice Tobias Schulze der Torschütze (14.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal gegen VfB Germania Halberstadt – 14. Minute

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Maximilian Ucke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halberstadt sicherte (47.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Stoll, Ziekau, Wolff (77. Bordizhenko), Mohamed (66. Paschke), Lauck, Vinzelberg (83. Lohmann), Lagemann (46. Braunschweig), Völzke (46. Korbani), Meinelt, Schulze

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Simon, Leopold, Schürmann, Knoche, Behrens (69. Dobritz), Stemmler (69. Naujoks), Stender (82. Leube), Lancine (82. Schneider), Ucke, Schrader (56. Roßberg)

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (8.), 1:1 Maurice Tobias Schulze (14.), 1:2 Maximilian Ucke (47.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Sophia Wawers, Adrian Rebitzer; Zuschauer: 41