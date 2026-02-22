Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Sonntag hat der Haldensleber SC im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Arminia Magdeburg unterlag das Team von Tino Krebs mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:8 (4:6).

Timo Jakob (SV Arminia Magdeburg) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 6

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Timo Jakob traf in der 11. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Neumann versenkte den Ball in Spielminute 16 zum zweiten Mal. 2:2. Der SV Arminia Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Jannes Michael Prokop versenkte den Ball in der 32. Minute per Strafstoß. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:5 aus. Schultz schoss und traf in Minute 38, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). So einfach ließen sich die Haldensleber aber nicht unterkriegen. Neumann traf in der 45. Minute zum dritten Mal. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:7 aus. Louis Hering schoss und traf in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Schultz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:8 auszubauen (83.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Ahlfeld, Sulfrian, Schnee, Boege, Neumann, Grmay (46. Petrochenko), Fölsch, Madaus, Prokop (90. Schürmann), Thal

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hättasch (64. Hering), Schultz, Kranz, Schoendube (46. Sheviakov), Beyer (70. Scharfe), Gerlach, Reka, Jakob, Stackfleth, May

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40