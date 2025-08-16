Mit einer Niederlage für den 1. FC Lok Stendal endete der 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der VfB 1906 Sangerhausen ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Florian Quaaßdorff (Stendal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (7.). Nach 21 Minuten schoss Max Pfaff das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Sangerhäuser konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Elias Wolff der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1.FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Damien Halle, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Sangerhäuser Mannschaft den Sieg zu bescheren (85.). Die Stendaler sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Stoll (38. Korbani), Lauck, Ziekau (59. Völzke), Vinzelberg, Schulze, Lagemann (71. Bordizhenko), Lohmann (59. Mohamed), Meinelt, Braunschweig, Wolff (82. Koshyk)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Bärwolf, Buchhorn, Ehrich (80. Zarkua), Bühling, Halle, Lange, Pfaff (70. Schoder), Grenzebach, Ruppe (74. Nicolai)

Tore: 0:1 Max Pfaff (21.), 1:1 Elias Wolff (39.), 1:2 Damien Halle (85.); Schiedsrichter: Florian Quaaßdorff (Stendal); Assistenten: Philipp Weiß, Mejd Mirza; Zuschauer: 46