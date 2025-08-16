Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die Turbine Halle II mit 1:3 (0:1).

1:3 – SG Wippertal (flex) verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Turbine Halle II

Mansfeld/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Tino Fiedler mit 1:3 (0:1) gegen Halle eine Niederlage eingestehen müssen.

Pius Kerscher traf für den Turbine Halle II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Mansfelder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz.

Minute 55 SG Wippertal (flex) gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte zweimal Gelb. Die SG Wippertal e.V. (flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tino Fiedler. Unentschieden. Halles Tim Natusch konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (87.). Die SG Wippertal (flex) rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Turbine Halle II

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Apelt, Schinke, Porth, Sturm (72. Thomas), Gießler, Vondran (87. Klötzer), Kaiser (84. Hedlich), Kindeleit, Heidler, Randhahn

Turbine Halle II: Frehse – Kerscher, Herz (46. Nwancha), Zaeske, Dichtl, Förster, Natusch, Nwanevu, Neumann, Heidelberger, Hildebrandt

Tore: 0:1 Pius Kerscher (19.), 1:1 Julius Randhahn (55.), 1:2 Tim Natusch (84.), 1:3 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (87.); Schiedsrichter: Rainer Burow (Sangerhausen); Zuschauer: 40