Kein Punktgewinn für NSG SSC/RW Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 3:4 (3:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Lok Stendal hinnehmen.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:4 (3:3).

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Till Vinzelberg der Torschütze (13.).

Minute 13: NSG SSC/RW Weißenfels 0:2 im Hintertreffen

Die NSG SSC/RW Weißenfels lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Henry Klose schoss und traf in der 19. Spielminute, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So leicht ließen sich die Stendaler nicht unterkriegen. Louis Lauck traf in der 45. Minute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Erik Roshchyn Cintra wurde für Henry Klose eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Till Vinzelberg für Mohamed Sawaneh und Janek Völzke für Danylo Koshyk den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Mohamed Sawaneh den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Schulze, Kalkofen, Kuhles, Saedan, Buttlar, Borkmann, Sturm, Klose (62. Roshchyn Cintra), Heerdegen, Almutaleb

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Vinzelberg (69. Sawaneh), Meinelt, Ziekau, Amiti, Völzke (82. Koshyk), Wolff, Loock, Handge, Lagemann, Lauck

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25