Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielte der Heimverein SV Arminia Magdeburg gegen die SV Fortuna Magdeburg ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Arminia Magdeburg und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag auseinander gegangen. 61 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Jahnplatz.

Gleich nach Spielstart schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

40. Minute SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg im Gleichstand – 1:1

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb.

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Wendvim Kevin Tapsoba den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für die SV Fortuna Magdeburg errang (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Jakob (46. Johnson), Schultz, Stackfleth, May, Scharfe, Hättasch, Gerlach (46. Reka), Diener (55. Hering), Schoendube

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Czerwenka, Mohibi (46. Drizari), Starikovskiy, Rößner (74. Anwaar), Tapsoba (55. Brosius), Mensing, Nyarko, Fleck, Meister, Böttcher

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61