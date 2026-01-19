Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem 1. FC Lok Stendal mit einem Remis.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Philip Braunschweig für Stendal traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

1:1 für Magdeburger SV Börde und 1. FC Lok Stendal – 94. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Leo Constantin Horn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Lima Sampa, Krauel, Sievers (66. Neumann), Dunkel, Begest, Schuster, Beneke (58. Westermann), Schulze (66. Richter), Jahn, Horn

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann, Völzke (85. Sawaneh), Korbani, Amiti (46. Ziekau), Wolff, Meinelt, Loock (76. Koshyk), Dimonenko (46. Bordizhenko), Braunschweig, Lauck

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49