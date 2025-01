In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine bittere Pleite gegen die VfB Germania Halberstadt und ging 0:9 (0:5) vom Platz.

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Thomas Lubner hat am Dienstag vor 41 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze neun Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 0:9 (0:5).

Gleich nach Spielstart schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Müller den Ball ins Netz (11.).

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – 11. Minute

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barlebener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niko Menge traf in Minute 32, Müller zweimal in Minute 40 und 44, Menge in Minute 49, Youen Schrader in Minute 50 und Maximilian Müller in Minute 70. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Müller den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:9 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Germania Halberstadt

FSV Barleben 1911: Franke – Mathiot (77. Baecke), Leinhos (65. Weißenborn), Hoffmann (46. Christian), Wettig, Fischer (51. J. L. Meyer), Drynda (65. Beyer), J. P. Meyer, Hohlfeld, Sonntag, Dohms

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Müller, Müller, Menge (56. Camara), Ucke (71. Lippoldt), Koskela, Stender, Naujoks, Wenig, Müller, Schrader

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (3.), 0:2 Moritz Benjamin Müller (11.), 0:3 Niko Menge (32.), 0:4 Moritz Benjamin Müller (40.), 0:5 Moritz Benjamin Müller (44.), 0:6 Niko Menge (49.), 0:7 Youen Schrader (50.), 0:8 Maximilian Müller (70.), 0:9 Maximilian Müller (80.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Jamie Noel Kuster, Leonard Lindner; Zuschauer: 41