Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Coach Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

VfL Halle 96 I (U19) liegt in Minute 14 2:0 vorn

Die Hallenser schafften es, nochmal zu erhöhen. Lio Lorenz versenkte den Ball in der 39. Spielminute. Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Tom Luca Lenze schoss und traf in Minute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Der VfL Halle 96 I (U19) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lorenz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Roschig, Meyer, Ugoh, Khalid (80. Zabel), Lorenz, Rayko, Unthan (69. Heute), Danyi, Onyedeke, Prokein

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Lenze, Shaqiri (46. Anwaar), Meister, Prause (58. Kirchhoff), Czerwenka, Telch, Böttcher, Mensing (46. Nyarko), Tapsoba (46. Starikovskiy), Gödecke (73. Drizari)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23