Dem SV Arminia Magdeburg gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:3) zu besiegen. 153 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Der SV Arminia Magdeburg und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (2:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Louis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Haldensleber konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Benjamin Hättasch der Torschütze (25.).

25. Minute SV Arminia Magdeburg und Haldensleber SC im Gleichstand – 1:1

Gleichstand. Die Haldensleber revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Louis Neumann versenkte den Ball in der 27. Minute, gefolgt von Sebastian Riedner (29.). Es wollte den Haldensleberern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Lucas Barth versenkte den Ball in der 31. Minute, gefolgt von Hättasch und Paul Rene Plexnies (53., 69.). Spielstand 4:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Joel Elisee Johnson kam rein für Benjamin Hättasch und Anton Sheviakov für Stephan Beyer. Auf der Gastseite sprang Yoeal Daniel Okubazgi für Till Richter ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Haldensleber SC musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Arminia Magdeburg spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte hatten sie aber auch.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Anton Sheviakov (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 5:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – Haldensleber SC

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Scharfe (46. Hoffmann), May, Schoendube, Beyer (83. Sheviakov), Hering (46. Plexnies), Hättasch (74. Johnson), Assner (66. Gerlach), Reka, Kranz, Barth

Haldensleber SC: Krepp – Schnee, Petrochenko, Klein, Riedner, Ahlfeld, Boege, Prokop, Richter (74. Okubazgi), Neumann, Sulfrian (58. Asfahale)

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 1:1 Benjamin Hättasch (25.), 1:2 Louis Neumann (27.), 1:3 Sebastian Riedner (29.), 2:3 Lucas Barth (31.), 3:3 Benjamin Hättasch (53.), 4:3 Paul Rene Plexnies (69.), 5:3 Anton Sheviakov (84.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Sven Wiederhold, Nick Seydlitz; Zuschauer: 153