Zugang Bocar Baro hat sich früh in der Saison überraschend einen Platz in der Startelf des HFC erkämpft. Wie er seinen Moment im Leuna-Chemie-Stadion feierte.

Halle/MZ - Ob sie, seine Mama, sein größter Fan, beim ersten großen Moment in Guinea-Bissau am Liveticker mitfieberte oder vor Aufregung lieber einen Spaziergang machte – das wusste Bocar Baro am Dienstagabend noch nicht. „Ich konnte noch nicht mit ihr sprechen. Aber ich denke, sie wird sehr stolz darauf sein, was ich gemacht habe“, sagte Baro dem MDR nach dem 3:1 des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga gegen den FSV Luckenwalde. Der Mittelstürmer, der im Sommer von Liga-Konkurrent Hertha Zehlendorf gekommen ist, war mit einem Tor und einer Vorlage der gefeierte Mann des Abends.