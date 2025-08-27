weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Trainer Schröder lobt Trainingseifer: Vom Leihkandidaten zum Siegtorschützen: Weber überrascht beim HFC

Trainer Schröder lobt Trainingseifer Vom Leihkandidaten zur großen Überraschung und Torschützen: Dieses Gespräch brachte für Weber beim HFC die Wende

In den ersten Saisonwochen war der 21-Jährige außen vor, ein Abgang schien möglich. Wie er nun seine unverhoffte Startelfchance direkt nutzte.

Von Christopher Kitsche Aktualisiert: 27.08.2025, 16:39
Für Pierre Weber geht es beim HFC nach schwierigien Wochen wieder nach oben.
Für Pierre Weber geht es beim HFC nach schwierigien Wochen wieder nach oben. Imago/Köhn

Halle/MZ. - Ob die Frage in Assessmentcentern und Büros dieser Welt tatsächlich noch gestellt wird? Auf jeden Fall dient sie als Beispiel, um den Sinn oder vielmehr den Unsinn gängiger Bewerbungs- und Personalgespräche zu verdeutlichen: „Sagen Sie doch mal, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“