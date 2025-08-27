In den ersten Saisonwochen war der 21-Jährige außen vor, ein Abgang schien möglich. Wie er nun seine unverhoffte Startelfchance direkt nutzte.

Vom Leihkandidaten zur großen Überraschung und Torschützen: Dieses Gespräch brachte für Weber beim HFC die Wende

Für Pierre Weber geht es beim HFC nach schwierigien Wochen wieder nach oben.

Halle/MZ. - Ob die Frage in Assessmentcentern und Büros dieser Welt tatsächlich noch gestellt wird? Auf jeden Fall dient sie als Beispiel, um den Sinn oder vielmehr den Unsinn gängiger Bewerbungs- und Personalgespräche zu verdeutlichen: „Sagen Sie doch mal, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“