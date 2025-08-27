Trainer Schröder lobt Trainingseifer Vom Leihkandidaten zur großen Überraschung und Torschützen: Dieses Gespräch brachte für Weber beim HFC die Wende
In den ersten Saisonwochen war der 21-Jährige außen vor, ein Abgang schien möglich. Wie er nun seine unverhoffte Startelfchance direkt nutzte.
Aktualisiert: 27.08.2025, 16:39
Halle/MZ. - Ob die Frage in Assessmentcentern und Büros dieser Welt tatsächlich noch gestellt wird? Auf jeden Fall dient sie als Beispiel, um den Sinn oder vielmehr den Unsinn gängiger Bewerbungs- und Personalgespräche zu verdeutlichen: „Sagen Sie doch mal, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“