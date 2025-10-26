Dem VfL Halle 96 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 97 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 97 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Joel Marks (86.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 in Minute 86 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Oikonomidis, Pessel, Marks, Emmerich (72. Hentsch), Jagupov, Lubsch, Kurti (64. Borval), Cabral, Bölke (88. Rümpler)

VFC Plauen: Pischon – Haake, De Moura Beal, Limmer, Eichie (70. Kämpfer), Habermann Passionoto, Profis, Schubert (83. Eren), Hussain (64. Plank), Martynets, Sponer

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97