Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfL Halle 96 vor 97 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 97 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Marks den Ball ins Netz (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 führt in Minute 86 mit 2:0

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marks, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (90.+2). Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Emmerich (72. Hentsch), Oikonomidis, Lubsch, Bölke (88. Rümpler), Cabral, Haese, Pessel, Marks, Kurti (64. Borval), Jagupov

VFC Plauen: Pischon – Hussain (64. Plank), Schubert (83. Eren), Sponer, Eichie (70. Kämpfer), Habermann Passionoto, Haake, Profis, De Moura Beal, Martynets, Limmer

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97