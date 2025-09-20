Der VFC Plauen unter Leitung von Trainer Sedat Gören feierte ein deutliches Ergebnis über den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener waren den Gästen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Matheus De Moura Beal traf für den VFC Plauen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tyron Profis den Ball ins Netz.

VFC Plauen in Minute 31 2:0 in Führung

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Plauener entschieden. Die Plauener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Eren (80. Wagner), Schubert, Winter (56. Plank), Profis (70. Habermann Passionoto), Eichie (56. Martynets), Limmer, Sponer, De Moura Beal, Hussain (80. Greenham)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke (46. Göbel), Bako, Vogt (46. Fiedler), Gorges (65. Lerch), Möhlhenrich, Abdoul Aziz (70. Rohner), Pietsch, Berger (46. Wilhelm), Schnellhardt, Wolanski

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667