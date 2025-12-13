Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VFC Plauen vor 475 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. In einer überraschenden Wende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

1:1 für VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – 52. Minute

Spielstand 1:1. Das Plauener Team ging in die Vollen und errang einen Vorsprung. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Tyron Profis, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (82.). Der VFC Plauen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Profis (87. Plank), De Moura Beal, Haake (89. Limmer), Schubert, Hussain (87. Träger), Habermann Passionoto, Winter (87. Wagner), Sponer, Martynets (89. Burdusudis), Michalek

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze, Masuth, Schaarschmidt, Witte, Buschke, Kaschlaw, Knoblich (74. Grigo), Scheffler, Ilchenko, Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475