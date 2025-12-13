Der SC Freital errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 217 Fußballfans waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Menz, Weidauer (86. Seyfert), Adler, Herold (86. Ranninger), Fluß (89. Milicevic), Michael, Schulze (70. Heidler), Böcker, Tänzer (70. Hendrich), Von Brezinski

FC Grimma: Cap – Mattheus (74. Hübner), Rieger, Pistol, Janz, Werner, Ziffert, Kind, Markus (84. Förster), Vogel, Kaba (84. Seidl)

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217