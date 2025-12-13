Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SSC Weißenfels vor 125 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Weißenfels/MTU. Die 125 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen das Team aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Yannick Luib für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

92. Minute: SSC Weißenfels baut Führung auf 2:0 aus

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Timm Koch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Hafkesbrink, T. Koch, Zerbe (74. P. Koch), Purrucker (86. Schneider), Dierichen, Puphal, Schumann, Luib (90. Beyer), Löser (63. Zozulia), Raßmann (63. Kopp)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Gründling (63. Hoffmann), Hadaschik, Ludwig (72. Potapenko), Galushyn, Bauer, Ehrhardt (63. Litzenberg), Böhme, Elflein (46. Born), Hlynianyi

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125