NOFV-Oberliga süd, 19. Spieltag: Die FCM-Reserve hat am Dienstag in Halberstadt mit 3:0 gewonnen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Magnus Elias Baars (1. FC Magdeburg II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Baars (63.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

VfB Germania Halberstadt liegt 0:2 im Rückstand – 63. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Nick Poser ersetzte Joel-Pascal Klaschka und Paul Grzega kam rein für Fabio Ertmer. Auf der Gastseite sprangen Julius Hoffmann für Joonas Joachim Peter Frenzel und Albert Frank Millgramm für Magnus Elias Baars ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Magdeburg II. steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Albert Frank Millgramm den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. Die Halberstädter haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Magdeburg II.

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Kleeschätzky (40. Masuth), Klaschka (69. Poser), Hujdurovic, Hackethal, Martinez, Rust, Ertmer (69. Grzega), Kuffner Sandri (78. Genschmar), Baudis (69. Arnold), Vukancic

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Baars (80. Millgramm), Birk, Ceka (90. Jürgen), Chahed, Frenzel (80. Hoffmann), Dzogovic (90. Pfennig), Kamm, Korsch, Mergner, Zajusch

Tore: 0:1 Magnus Elias Baars (58.), 0:2 Magnus Elias Baars (63.), 0:3 Albert Frank Millgramm (84.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Nils Schröter; Zuschauer: 750