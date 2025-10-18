Dem VfB Auerbach 1 glückte es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Auerbacher legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

61. Minute: VfB Auerbach 1 mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Kadric, Roscher (66. Cermus), Schardt, Kaiser (66. Voigt), Guzlajevs (90. Lippmann), Bauer, Hache (76. Weigel), Schmidt, Graf (76. Spranger)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Taiwo, Pandyal (56. St. Louis), Raeck (68. Pillich), Farwig, Dörnte (76. Radomski), Hess, Hunter (76. Müller), Singbeil, Engelhardt (68. Lisowski)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305