Der VfB Auerbach 1 errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Auerbacher legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

61. Minute: VfB Auerbach 1 baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vojtech Cermus den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (76.). Damit war der Sieg der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Cermus), Kaiser (66. Voigt), Birkner, Schmidt, Kadric, Graf (76. Spranger), Bauer, Hache (76. Weigel), Guzlajevs (90. Lippmann), Schardt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (76. Radomski), Raeck (68. Pillich), Hunter (76. Müller), Schmidt, Engelhardt (68. Lisowski), Pandyal (56. St. Louis), Singbeil, Farwig, Hess, Taiwo

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305