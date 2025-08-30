Dem SC Freital glückte es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 237 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten das Team aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

71. Minute: SC Freital mit 2:0 Vorsprung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Philip Weidauer kam rein für Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Von Brezinski (86. Melcher), Schiemann (68. Weidauer), Heidler (86. Kreische), Tänzer, Böcker, Adler, Frenzel, Fluß (77. Schulze), Horschig (77. Hendrich), Herold

VfB Empor Glauchau: Wiener – Werrmann, Börner (83. Schädel), Sieber, Hertel, Bochmann (83. Degel), Anger (66. Barth), Hähnel, Luge (46. Mende), Mack, Knoll (50. Albustin)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237