Dem SC Freital glückte es am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Empor Glauchau mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 237 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der WGF-Arena Stadion des Friedens eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Freitaler gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Glauchau.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SC Freital – Minute 71

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Herold, Tänzer, Horschig (77. Hendrich), Böcker, Fluß (77. Schulze), Von Brezinski (86. Melcher), Heidler (86. Kreische), Schiemann (68. Weidauer), Adler, Frenzel

VfB Empor Glauchau: Wiener – Hähnel, Bochmann (83. Degel), Börner (83. Schädel), Knoll (50. Albustin), Sieber, Werrmann, Anger (66. Barth), Hertel, Mack, Luge (46. Mende)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237