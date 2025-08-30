Der SC Freital errang am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 237 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Empor Glauchau.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 71

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Philip Weidauer ersetzte Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philip Weidauer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (71.). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Herold, Frenzel, Schiemann (68. Weidauer), Adler, Von Brezinski (86. Melcher), Horschig (77. Hendrich), Heidler (86. Kreische), Fluß (77. Schulze), Tänzer, Böcker

VfB Empor Glauchau: Wiener – Bochmann (83. Degel), Sieber, Hertel, Werrmann, Mack, Knoll (50. Albustin), Anger (66. Barth), Börner (83. Schädel), Hähnel, Luge (46. Mende)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237