Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VFC Plauen gegen die SG Union Sandersdorf ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen VFC Plauen und SG Union Sandersdorf endet mit Remis 1:1

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VFC Plauen und SG Union Sandersdorf ist gleichauf geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Samyr Farkas das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – 70. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Pause konnte Johan Martynets (Plauen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Plauen erreichen (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Schubert (60. Habermann Passionoto), Martynets, Eichie (46. Kämpfer), Haake, De Moura Beal, Limmer, Sponer, Plank (60. Winter), Hussain (81. Greenham), Tanriver

SG Union Sandersdorf: Räthel – Wonneberger (82. Scheibe), Hamella, Farkas (62. Stashenko), Seifert, Exner (88. Mehnert), Choschnau, Sauer (62. Walter), Nakano, Sponholz, Brunner (82. Jauck)

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676