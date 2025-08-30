Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist gleichauf geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Henry Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen RSV Eintracht 1949 – 79. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Charlie Spranger kam rein für Yannic Voigt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Leon Hellwig für Fabian Seeger und Muratcan Mert Yatkiner für Henry Lehmann ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Pause konnte Charlie Spranger (Auerbach) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Voigt (69. Spranger), Schmidt, Hache, Guzlajevs, Birkner (85. Schneider), Schardt, Kaiser (69. Weigel), Bauer (69. Roscher), Cermus (90. Lippmann)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Ekalle, Güllmeister, Mustapha, Göth, Fron (90. Jupolli), Plumpe (87. Hauck), Kruska, Seeger (69. Hellwig), Lehmann (69. Yatkiner), Samson

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378