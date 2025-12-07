Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Dennis Brunner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Brunner (65.) erzielt wurde.

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Hähnel (Glauchau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Glauchau erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Hamella, Exner (84. Choschnau), Nakano, Ihbe, Sauer (56. Walter), Brunner, Schnabel (84. Jauck), Farkas (55. Scheibe), Mehnert (84. Stashenko)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Rühling (65. Hertel), Knoll (80. Thiam), Werrmann, Barth, Anger (65. Degel), Hähnel, Bochmann, Riesen (80. Bernhardt), Albustin

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48