Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist auf Augenhöhe geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Rosario Schulze mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erlangen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech, D. Rohlik, M. Noack, Hennig (65. Schäller), Käppler, Hentsch, Kloß, Cellarius (65. Haustein), A. Rohlik (51. Orosz), Gerhardi

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko (36. Kohl), Kaschlaw, Mahrhold, Masuth, Buschke, Schaarschmidt (80. Grigo), Knoblich, Stark, Schulze, Salge (70. Witte)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246