Für die VfB Germania Halberstadt endete der 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Grimma mit 0:1 (0:1).

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen VfB Germania Halberstadt und FC Grimma mit einem torarmen 0:1 (0:1). 288 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die Halberstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler (46. Rust), Hackethal (46. Kühnhardt), Hujdurovic, Boateng (73. Conrad), Klaschka, Ertmer (82. Kuffner Sandri), Grzega (46. Huber), Kohn, Heller, Heinrich

FC Grimma: Cap – Hübner, Vogel, Ziffert, Kaba (58. Spreitzer), Rieger, Werner (58. Kind), Katzenberger (79. Wächtler), Bartsch, Pistol, Nitschke (90. Janz)

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288